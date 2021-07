MN - Milan, presto si entrerà nel vivo per il rinnovo di Kjaer

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il rinnovo di contratto di Simon Kjaer rientra nei piani e nel progetto tecnico della dirigenza rossonera. E non potrebbe essere altrimenti visto il rendimento del danese, sia dentro che fuori dal campo, da quando è passato al Milan. Il giocatore, attualmente ancora in vacanza dopo aver raggiunto la Semifinale dell'Europeo, è apprezzatissimo da Pioli, compagni e dirigenza, e si trova molto bene a Milanello. Ed è per questo che presto, è un discorso che verrà approfondito più avanti in estate, si parlerà del suo rinnovo. Il contratto del centrale scade tra un anno, a giugno 2022, e al momento si sta ragionando su un biennale.

di Antonio Vitiello.