MN - Milan-Reijnders, gran lavoro dei legali rossoneri per chiudere l’operazione prima possibile

Dopo che il Milan ha ottenuto l’accordo verbale con l’Az Alkmaar per Reijnders, ora comincia la fase dei contratti e dell’aspetto burocratico da sistemare. Come accaduto settima scorsa per Christian Pulisic col Chelsea, anche per Reijnders il club milanista è in attesa della documentazione dall’Olanda, e poi inizierà il lavoro dell’avvocato Lorenzo Cantamessa per concludere definitivamente la trattativa. Successivamente verrà comunicato quando Reijnders sbarcherà in Italia per le visite mediche e la firma.

di Antonio Vitiello