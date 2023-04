MN - Milan, tanti club sul classe 2005 Chierusin: il calciatore però vuole restare in rossonero

Fonte: Nicholas Reitano

Ci sono tanti club interessati ad Alberto Chiesurin, giovane centrocampista del Milan. Il classe 2005 è uno dei giocatori più importanti della formazione Under 18 rossonera, per cui ha già messo a segno ben 10 reti in questa stagione fornendo anche un assist. Chierusin ha già ricevuto diverse offerte importanti ma vuole proseguire il proprio percorso in rossonero