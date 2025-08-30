MN - Musah in chiusura all'Atalanta: operazione da 25 milioni
Yunus Musah vicinissimo all'Atalanta. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'operazione tra Milan e nerazzurri è in chiusura in questi minuti e si aggira attorno a un costo complessivo di 25 milioni di euro. I discorsi erano stati condotti in una fase di stallo nella giornata di ieri, un po' per gli impegni in campionato delle due squadre, un po' perché i rossoneri hanno dovuto riflettere sul da farsi dopo l'infortunio inaspettato di Ardon Jashari.
Ieri il centrocampista americano è sceso in campo da titolare nella partita tra Lecce e Milan, rimanendo in campo per tutta la gara. Adesso è molto probabile che i rossoneri tornino sul mercato anche per un centrocampista, con il nome di Adrien Rabiot che è il principale sulla lista dei dirigenti di via Aldo Rossi.
di Pietro Mazzara
