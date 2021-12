MN - Passerini sul rinnovo di Kessie: "La situazione è molto semplice..."

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul rinnovo di Kessie: "L'aspetto tecnico e del campo non c'entra. La situazione è molto semplice: è una scelta personale di Kessie che non è convinto di restare al Milan; l'ivoriano crede di valere 8 milioni all'anno, mentre la dirigenza rossonera in questo momento non ritiene di poter spendere quella cifra. Kessie quest'anno ha fatto poche partite come quella di Empoli e io sono convinto che un po' della concentrazione vada sul suo futuro; ed è una cosa normale".