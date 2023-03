MN - Pellegatti sul rinnovo di Leao: "Situazione molto complicata. Mi auguro che il Milan..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, si è così espresso in esclusiva su MilanNews.it sul rinnovo di Leao: "Fino a giugno non succederà nulla, purtroppo. Abbiamo rimandato, doveva essere tutto chiuso prima del Mondiale. La situazione è molto complicata e si deciderà a giugno. Mi auguro che il Milan capisca adesso se Leao rimarrà o no in maniera da muoversi ed essere pronto.