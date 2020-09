MN - Pobega in prestito allo Spezia, questione di ore

Tommaso Pobega è ormai ad un passo dallo Spezia: è infatti una questione di ore per il passaggio del giovane centrocampista in prestito annuale al club promosso per la prima volta in serie A. Il Milan ha scelto di mandarlo in prestito dopo averlo avuto in ritiro in estate in modo da fargli fare esperienza e trovare maggiore continuità (clicca qui per leggere la nostra anticipazione di ieri).