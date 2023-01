MN - Possibile un nuovo portiere del Milan a gennaio? Bianchin risponde

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul possibile nuovo secondo portiere del Milan a gennaio: "L'unico nome, al momento, per cui c'è stato qualcosa di concreto è Sportiello. Il Milan farebbe l'investimento a gennaio se fosse contenuto, ad esempio nell'ordine del milione di euro; se si trattasse di pagarlo come un portiere con un contratto lungo sui 5 milioni, il Milan non lo riterrebbe un investimento corretto. Sta poi all'Atalanta indirizzare la trattativa e l'infortunio di Musso non depone al sì. Bisogna aspettare. Cragno? Ho provato a capire la sua situazione e le risposte avute sono differenti rispetto a quelle su Sportiello; poi è una situazione da tenere d'occhio, perché Cragno prima del Monza ha fatto molto bene".