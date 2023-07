MN - Rebic in partenza: domani le visite e la firma con il Besiktas

Come riportato da MilanNews.it (QUI), Ante Rebic è in partenza per Istanbul. Tra pochi minuti infatti il croato sarà in volo per la Turchia dove domani è atteso dallo staff del Besiktas per le visite mediche e la firma sul contratto. L'attaccante si trasferirà dal Milan al club turco a titolo definitivo e permetteràm al Milan di risparmiare sul monte ingaggi.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara