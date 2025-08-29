Moretto conferma: Jimenez vicino al Bournemouth. È fuori dal progetto rossonero

vedi letture

Nella serata di ieri, la redazione di MilanNews.it ha riportato come il terzino spagnolo Alex Jimenez fosse orientato al trasferimento al Bournemouth, in Premier League. Nell'indiscrezione si parlava di un'operazione impostata con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dal momento che il club milanista sta sondando solamente soluzioni a titolo definitivo. Nella notte, attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano, è arrivata anche la conferma di Matteo Moretto, esperto di calciomercato.

Secondo quanto viene riferito, Jimenez è molto vicino al Bounremouth che ha superato la concorrenza di Como e Roma. Viene confermata anche la proposta del prestito con obbligo di riscatto, con l'operazione che si aggira complessivamente, come sottolinea Moretto, tra i 22 e i 24 milioni di euro. Il Milan, come detto, ha comunicato al calciatore che non fa più parte dei piani del club e lo ha spinto a cercarsi una soluzione, tanto da non convocarlo questa sera per la partita di Lecce.