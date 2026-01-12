Moretto: "La priorità di Gatti è di continuare con la Juventus. Poi vedremo nel mercato cosa succede..."

vedi letture

Nelle ultime ore, ma più in generale nelle ultime settimane, si è parlato di un possibile interessamento del Milan per Federico Gatti, centrale di difesa con cui i rossoneri potrebbero rinforzare il reparto arretrato: un profilo molto conosciuto da Massimiliano Allegri. Secondo alcune indiscrezioni, veniva anche ipotizzato un possibile scambio con Samuele Ricci o soprattutto con Ruben Loftus-Cheek. Nell'ultimo video su YouTube, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha offerto il suo puntom di vista sulla situazione.

Le dichiarazioni di Matteo Moretto su una possibile trattativa tra Milan e Juve per Gatti, con tanto di scmabio insieme a Loftus: "Verificando questa situazione mi dicono che in realtà Gatti non è che stia spingendo per andare via, anzi non ha chiesto la cessione e vorrebbe restare alla Juventus. A oggi la priorità e la volontà di Gatti è di continuare in bianconero. Poi vedremo nel mercato cosa succede ma a oggi non ho indicazioni in merito per quanto riguarda un possibile scambio".