Moretto: "Non vi faccio i nomi dei terzini destri contattati dal Milan perché tanto non si faranno"

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul calciomercato del Milan: "Sono stati contattati diversi profili dal Milan per il terzino destro, ma non vi faccio nomi anche perché tanto sono profili che non si faranno, non sono piste che non si faranno. Il Milan vuole assolutamente chiudere il difensore centrale, che è la priorità assoluta dopo Rabiot. Per il terzino destro, si farà solo se ci sarà una occasione in prestito".

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.