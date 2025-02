Moretto: "Ricci obiettivo numero uno del Milan per l'estate, operazione già impostata"

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così dell'interesse del Milan per Samuele Ricci, centrocampista del Torino che nelle ultime settimane è stato accostato spesso al Diavolo per la prossima stagione: "Ricci sarà l'obiettivo numero uno del Milan per rinforzare il centrocampo in estate. L'operazione è già stata impostata, poi le trattative vanno chiuse, ma l'intenzione del Milan è di andare avanti fino alle firme del giocatore del Torino".

Secondo alcune indiscrezioni, il Milan ha fatto un tentativo per Ricci già in questo mercato invernale, ma il Torino ha sempre fatto muro e non ha mai aperto alla cessione del suo gioiellino a metà stagione. Discorso rinviato dunque in estate, con i rossoneri che sono al lavoro per anticipare la concorrenza.