Nessuna Pec sui pc di Casa Milan: non è ancora arrivata l'offerta per Castillejo

Secondo quanto filtrato dalla Spagna, il Getafe si sarebbe mosso per Castillejo, proponendo ai rossoneri un prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni. Tuttavia, come riporta il quotidiano Tuttosport, sui computer di Casa Milan non sarebbe arrivatra nessuna Pec. Maldini e Massara, dunque, sarebbero ancora in attesa di un'offerta ufficiale per il 26enne esterno.