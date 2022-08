Non più solo Tanganga, ritorna il nome di Malick Thiaw

MilanNews.it

Secondo la Gazzetta dello Sport di questa mattina, non ci sarebbe più solo Japhet Tanganga per la difesa del Milan. Non si riesce a trovare un accordo con il Tottenham sulla formula per assicurarsi le prestazioni sportive del difensore inglese, per questo motivo i rossoneri si guardano intorno e puntano Malick Thiaw, difensore tedesco dello Schalke già cercato in passato. L'anno scorso nella serie B tedesca ha disputato 31 gare di cui 28 da titolare.