Non solo Milan e Barcellona: anche l'Inter pensa a Vlahovic per giugno

Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano dalla Juventus. Salvo incredibili colpi di scena, l'attaccante serbo non rinnoverà il suo contratto con la Vecchia Signora, diventando così uno dei profili più appetibili di tutto il mercato degli svincolati in vista della prossima estate.

Nel corso di queste settimane per Vlahovic si è parlato tanto di Barcellona e Milan, con il club rossonero in pressing oramai già da qualche tempo, complici gli ottimi rapporti tra la dirigenza milanista e l'entourage del giocatore. Tra i due litiganti, però, a godere potrebbe alla fine essere il terzo, visto che stando ai colleghi de La Stampa anche l'Inter sarebbe sulle tracce di Dusan Vlahovic.