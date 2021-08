Offerta del Brugge per Daramy: la conferma del Copenaghen

"F.C. Copenhagen può confermare che è stata ricevuta un'offerta per Mohamed Daramy dal Club Brugge NV. Sono attualmente in corso trattative tra le parti e non vi è alcuna garanzia che venga raggiunto un accordo". Questo il comunicato divulgato dalla società danese in merito alle voci su una presunta (e quindi reale) offerta dei belgi per l'esterno classe 2002 che piace anche al Milan.