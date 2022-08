Onyedika più lontano ma l'eventuale cessione di Paquetà può riaccendere la pista

MilanNews.it

Sembra ormai sfumata la pista che porta a Raphael Onyedika, centrocampista del Midtjylland oggi cercato anche dal Bruges. Il club danese per il suo gioiello del 2001 chiede almeno 10 milioni più 3 di bonus, troppi al momento per i rossoneri, abbordabili per i Campioni del Belgio. Il club di via Aldo Rossi potrebbe rientrare in corsa nel caso il Lione ceda Lucas Paquetà cercato dal West Ham. Il Milan gode del 15% sulla rivendita dell'ex 39 rossonero che potrebbe dunque portare un piccolo gruzzolo nelle tasche della dirigenza rossonera da reinvestire immediatamente.