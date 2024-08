Ordine: "Kalulu non è un titolare del Milan ed è reduce da tanti infortuni. Garantirebbe una ricca plusvalenza"

Nel suo editoriale per derbyderbyderby.it, Franco Ordine, giornalista, si è così espresso sulla ormai probabile cessione di Pierre Kalulu alla Juventus: "Mettiamo in fila gli aspetti essenziali. Primo: il Milan risolve un problema alla Juve, rivale garantito in campionato. Come disse ai suoi tempi Silvano Ramaccioni (cessione di Davids): “si può sbagliare a comprare un giocatore, non a venderlo”.

Secondo: Kalulu non è un titolare del Milan, quinto difensore centrale, non giocherebbe molto e lui lo sa. Terzo: è reduce da una stagione piena di infortuni, il primo dei quali -a Napoli- ha lasciato qualche segno preoccupante. Quarto: la valutazione del francese (complessivi 20,5 milioni più 10% sulla rivendita) è corretta e consentirebbe una ricca plus-valenza. Quinto: le modalità scelte (prestito oneroso con diritto di riscatto) sono il punto debole dell’affare.

Servirebbe un obbligo a talune condizioni. Fine della guida: affare da concludere ma con una piccola modifica".

LE ULTIME SU KALULU ALLA JUVENTUS

Stando a quanto riferisce gianlucadimarzio.com Pierre Kalulu sta per dare l'ok definitivo per il passaggio alla Juventus, con la chiusura dell'operazione prevista per domani. La formula del trasferimento sarà quello del prestito oneroso a 3.5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 12 più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Il francese oggi ha viaggiato con la squadra per il trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza ma non è stato ancora inserito in distinta.