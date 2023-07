Ordine svela come sarà il nuovo attaccante del Milan: "Secondo me sarà uno di quelli non pubblicati finora"

MilanNews.it

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso a RadioRadio sul calciomercato del Milan: "L’equivoco sul ruolo della punta è stato concluso dal ritiro di Ibrahimovic. Tutto il peso dell'attacco era su Giroud con Origi che ha offerto zero. Il centravanti nuovo secondo me sarà uno di quelli non pubblicati finora a sorpresa. Il format sarà sempre quello: no spese tra i 40 e i 50 milioni. Il Milan spenderà gli 80 milioni incassati con Tonali più una parte del budget già previsto. Prenderà uno tra i 20 e i 24 anni, non prima firma, che si possa integrare facilmente nel nuovo Milan".