Pasotto su Bennacer: "Il Marsiglia sta cercando di capire se è possibile bissare l'operazione, a cifre più contenute"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Ismael Bennacer: "Il Milan confidava che il Marsiglia lo riscattasse, ma così non è stato: troppo in chiaroscuro il semestre in terra francese dell'algerino. L'OM ha comunicato ai rossoneri che non avrebbero pagato i 12 milioni pattuiti per il riscatto e stanno però cercando di capire se è possibile bissare l'operazione, a cifre più contenute. Difficile che il Milan accetti. In realtà per Ismael sono tornate a suonare le sirene arabe, ovvero l'Al Hilal di Inzaghi e Theo. E' la soluzione per cui "tifa" il Diavolo perché in questo caso si tratterebbe di una cessione a tutti gli effetti. Ma nell'ultimo periodo si è parlato anche della Fiorentina di Pioli, che l'ha avuto in rossonero. Il problema in questo caso è soprattutto l'ingaggio da 4 milioni netti a stagione".

IL MILAN ACCELERA SUL MERCATO

Sistemare le corsie laterali e trovare un calciatore dalle caratteristiche complementari a Santiago Gimenez in attacco: queste sembrano essere le priorità del Milan in questa fase del calciomercato. Da una parte c'è il vivo interesse per Pervis Estupinan del Brighton come sostituto ed erede di Theo Hernandez partito per l'Arabia Saudita; dall'altra c'è l'attesa nello scoprire come si evolverà la situazione Dusan Vlahovic nel tentativo di inserirsi al momento giusto e cogliere l'occasione.

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così in merito a questi due giocatori: "Il Milan raddoppia. C'è Estupinan per il dopo Theo e via al piano Vlahovic". Nel sottotitolo si scende maggiormente nel dettaglio della questione: "Il Diavolo ha scelto l'esterno ecuadoriano: c'è l'accordo per un quinquennale. Dusan sempre più tentato: pronto ingaggio da 6 milioni più bonus per gol e scudetto". Viene citato anche Marc Pubill, primo nome per la fascia destra: "Resta in pole ma ieri è stato visitato a Barcellona".