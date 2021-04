Pessina, il rinnovo con l'Atalanta tarda ad arrivare. E il Milan osserva...

Matteo Pessina sta giocando una grandissima stagione con l'Atalanta, con cui ha un contratto fino al 2022: nonostante i suoi agenti siano in trattativa con i dirigenti bergamaschi da gennaio, per ora l'accordo per il rinnovo non è stato ancora trovato. Ad osservare tutto con grande attenzione è il Milan, che potrebbe riportare in rossonero il giovane centrocampista sfruttando anche lo "sconto" del 50%. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.