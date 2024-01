Poco spazio per Romero al Milan. Ci pensa il Como di Fabregas

Come riportato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, Cesc Fàbregas, allenatore del Como, vuole portare nella sua squadra Luka Romero come rinforzo per l'esterno di destra. Sul giocatore, però, ci sono più squadre europee che osserva la sua situazioen. Il club rossonero non ha ancora preso alcuna decisione sul futuro del giocatore argentino.

L'ex esterno della Lazio classe 2004 sta trovando poco spazio al Milan, dopo che il club rossonero lo ha prelevato a parametro zero proprio dai biancocelesti. L'argentino ha giocato solo in quattro gare di campionato e una di Coppa Italia, partendo titolare proprio nella sfida con il Cagliari vinta 4-1 dalla squadra di Pioli.