PSG-Donnarumma: con la cessione di Gigio, il Milan metterebbe a posto gran parte del bilancio

In casa PSG, dopo la decisione di Gigi Buffon di non rinnovare il suo contratto, sono alla ricerca di un nuovo portiere e nelle ultime ore sarebbe tornato molto caldo il nome di Gianluigi Donnarumma. Secondo sportmediaset.it, il Milan potrebbe farlo partire davanti ad un'offerta da 55-60 milioni di euro, facendo così una plusvalenza da record che risolverebbe in un colpo solo, e senza sacrificare un giocatore di movimento, buona parte dei noti problemi di bilancio. Tra i pali della porta rossonera, il prossimo anno, si alternerebbero poi Reina e il giovane Plizzari.