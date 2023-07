Quanto potrebbe risparmiare il Milan con la cessione definitiva di Rebic

vedi letture

Nella giornata di oggi Milan e Besiktas hanno trovato un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Ante Rebic. Il croato, arrivato in rossonero nel 2019, conclude quindi la sua avventura all'ombra della Madonnina dopo quattro anni di alti e bassi.

In attesa di capire quali saranno le cifre ufficiali del trasferimento possiamo invece dire che con la cessione dell'ormai ex numero 12 il Milan libera uno spazio salariale importante: Rebic aveva un contratto fino al 2025 da 3.5 milioni di euro netti, che equivalgono a circa 4,55 lordi (9,1 per i prossimi due anni). Un risparmio niente male per un calciatore che ormai era finito ai margini del progetto tecnico di Pioli.

Ad oggi il residuo a bilancio del croato è di circa 2.680.000€, quindi bisognerà capire se con questa cessione verrà fatta una minusvalenza o si riuscirà addirittura a fare una plusvalenza. Annualmente il calciatore ha un costo a bilancio di circa 5,9 milioni di euro.

Anche nel caso in cui si dovesse fare inizialmente una minusvalenza con la cessione del cartellino sarebbe "ammortizzata" dal grosso risparmio per quanto riguarda lo stipendio del calciatore