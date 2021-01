Raimondi: "Incontro in corso con l'agente di Calhanoglu, oggi può arrivare la fumata bianca"

Claudio Raimondi, intervenuto nel TG di SportMediaset, ha parlato del rinnovo di Hakan Calhanoglu. Le parole di Raimondi: “È in corso il colloquio con l’entourage di Calhanoglu. Per oggi è attesa la fumata bianca. Da 2,5 milioni all’anno, il Milan ha offerto 4 milioni. Il procuratore del giocatore ne chiede 6, però la sensazione è che a 5 milioni si possa chiudere perché il Milan ritiene il turco fondamentale. La Juve resta sullo sfondo ma solo se Calhanoglu non dovesse rinnovare".