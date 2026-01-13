Ramazzotti: "L’appuntamento con gli agenti di Maignan è atteso nei prossimi giorni. Obiettivo chiudere entro febbraio"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Mike Maignan: "Su Maignan, Tare si è espresso così: «Il rapporto con Mike è straordinario, a lui piace il progetto Milan. Vuole rimanere, ma finché non c’è la luce verde sul rinnovo dobbiamo aspettare. Sono fiducioso che alla fine il buon senso troverà la strada giusta, Maignan potrà essere una pedina importante per questa squadra nel progetto futuro». L’appuntamento con gli agenti è atteso nei prossimi giorni: l’ultimo nodo da sciogliere è sulle commissioni; un nodo a cui servirà un po’ di tempo per esser districato. Ma non troppo: l’obiettivo è chiudere entro febbraio, quando Mike, a scadenza, sarebbe libero di firmare per qualunque club a zero".

FIORENTINA-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Diciamo che - ha dichiarato Massimiliano Allegri in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Milan - forse mi sono spiegato male io coi ragazzi, perché non abbiamo capito ciò che è successo col Genoa e stasera lo abbiamo ripetuto. Mancavano 7 minuti, un'eternità. Per il pari abbiamo fatto bene, poi abbiamo avuto fretta, dovevamo avere più calma per costruire cose buone per portare a casa la vittoria. È un punto fatto, secondo pareggio. Da qui alla fine mancano 34-36 punti per la Champions in 19 partite. Dobbiamo lavorare e migliorare. È un momento in cui non riusciamo a far gol: dobbiamo assolutamente migliorare. Estupinan? È normale che quando giochi, poi stai fuori... Oggi ha fatto delle buone cose, altre meno buone. Come tutti. Il centrocampo oggi è stato tutto nuovo e per essere la prima volta che giocavano insieme hanno fatto pure una buona partita. Ma c'è bisogno di tutti: non possiamo andare avanti con 11 giocatori. Ne abbiamo di valore: Fullkrug, Ricci, Jashari... La rosa ha ottimi valori e c'è bisogno di fare dei cambi, soprattutto in questo periodo di partite ravvicinate. Rabiot non stava bene per un colpo col Genoa, ho preferito portarlo in panchina. Poi i cambi quando sono entrati hanno fatto bene. La difesa a quattro l'abbiamo provata anche col Genoa. Fino ad ora abbiamo fatto risultati col 3-5-2, poi dipende anche da come stanno i giocatori... Per caratteristiche si può giocare anche con un sistema diverso".