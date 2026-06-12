Ramazzotti: "Più facile che Maignan vada all’estero perché il Milan non lo lascerà andare per meno di 40-50 milioni"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mike Maignan, capitano del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Mike Maignan, capitano del Milan: "Come da prassi, parla poco con i media, ma Mike Maignan sta riflettendo sul suo futuro che adesso non è più al 100% a tinte rossonere. Il rinnovo del contratto fino al 2031, a oltre cinque milioni netti più bonus a stagione (e senza una clausola rescissoria), sembrava aver chiuso ogni discorso relativo al domani del francese e invece la mancata qualificazione alla Champions, abbinata alla rivoluzione in atto a Casa Milan e a Milanello, gli hanno instillato nella mente il dubbio: giusto restare o fare le valige?"

CESSIONE MAIGNAN: A QUALE PREZZO?

"Lo scorso giugno - racconta Ramazzotti sul futuro di Maignan - il Chelsea era arrivato a proporre 18 milioni per il suo cartellino: offerta rifiutata dal club, su pressione di Allegri, e Maignan nominato capitano. Adesso è partito il nuovo tam-tam legato alla possibile partenza di Mike. Più facile che vada all’estero perché il Milan non lo lascerà andare per meno di 40-50 milioni, soprattutto in caso di Mondiale di alto livello. L’agente del portiere è al lavoro e a metà luglio probabilmente la panoramica della situazione sarà più chiara. Con tanto di squadre davvero interessate. A quel punto, con il Milan che avrà una nuova dirigenza e un nuovo tecnico, sarà preso un indirizzo. L’idea rossonera è non cedere Maignan, che anche Cardinale stima. Il francese è considerato uno di quei giocatori che devono costituire lo zoccolo duro del Diavolo. Di oggi e di domani. La proprietà e la nuova dirigenza ribadiranno il concetto al numero 16 e, offerte irrinunciabili permettendo, sperano che non venga fuori un caso di mercato".