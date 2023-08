Relevo - Jovic della Fiorentina proposto al Milan

Secondo quanto riportato da Relevo, Luka Jovic, centravanti attualmente in forza alla Fiorentina ma in uscita dal club viola dopo gli arrivi di Nzola e di Beltran, è stato proposto al Milan. Il classe 1997, alla Fiorentina da un anno, ha segnato 13 gol in 50 partite nella scorsa stagione.