Relevo - Milan, l'Ajax ha chiesto informazioni su Yacine Adli

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto di Relevo su Twitter, l'Ajax avrebbe chiesto informazioni su Yacine Adli, trequartista francese in uscita dal Milan. Verso la cessione anche Junior Messias, su cui è in forte pressing il Besiktas, ma al momento il brasiliano non ha ancora dato il suo via libera al trasferimento in Turchia.