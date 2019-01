Il primo obiettivo del Milan per il centrocampo resta Cesc Fabregas. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, lo spagnolo sta cercando di svincolarsi dal Chelsea dove non gioca titolare da tempo. A Gattuso piace anche Stefano Sensi, ma non sarà facile convincere il Sassuolo a lasciarlo partire in prestito.