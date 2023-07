Repubblica - Il Milan insiste per Reijnders: presentata una nuova offerta all'AZ, intesa più vicina

MilanNews.it

Dopo Loftus-Cheek, il Milan vuole chiudere altri colpi in mezzo al campo e da tempo il primo obiettivo è Tijjan Reijnders dell'AZ Alkmaar. Come riporta Repubblica in edicola stamattina, il club di via Aldo Rossi insiste e ha presentato nelle scorse ore una nuova offerta al club olandese da 20 milioni di euro, bonus inclusi. L'intesa tra le due società è sempre più vicina.