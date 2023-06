MilanNews.it

Il Milan sta definendo in queste ore lo sbarco a Milanello di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista che arriverà a titolo definitivo dal Chelsea. Ma in mezzo al campo, come riporta Repubblica, Stefano Pioli chiede anche un regista e per questo i rossoneri stanno valutando Reijnders dell'Az Alkmaar.