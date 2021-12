Repubblica - Milan su Bremer, ma il Torino non lo cede a gennaio

Dopo l'infortunio di Kjaer, il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per il mercato di gennaio. Tra i profili che piacciono in via Aldo Rossi c'è anche quello di Bremer del Torino, ma il club granata non ha intenzione di cederlo a stagione in corso. Se ne riparlerà in estate. Lo riferisce stamattina Repubblica.