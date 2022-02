Rinnovo Bremer? Juric: "Ha fatto un gesto allucinante verso la società"

Ivan Juric, tecnico del Torino, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Udinese, ha parlato anche del rinnovo di Bremer, arrivato pochi giorni fa: "Fa un gesto allucinante verso la società firmando per un solo anno: lui ha grandissime ambizioni personali, ma permette alla società di essere serena e di valutare le cose senza fretta e senza pressioni. È un gesto fantastico. Il mio obiettivo è arrivare che un giocatore come Bremer firmi per cinque anni e pensi che ci sia una prospettiva diversa: ci vuole tempo e volontà, ma l'idea è questa. Siamo sulla strada giusta, lui si comporta in maniera esemplare".