Riscatto De Ketelaere: l'Atalanta vuole ritrattare le cifre dell'accordo firmato col Milan

Dopo una stagione del genere non ci sono dubbi dalle parti di Zingona: l'Atalanta vuole trattenere Charles De Ketelaere riscattandolo dal Milan. Anche dal lato del giocatore c'è la volontà di rimanere in nerazzurro, ma i termini legati al riscatto del belga scadono intorno alla metà di giugno ed al momento la Dea non avrebbe compiuto ancora alcun passo concreto verso la conferma dell'ex Brugge.

Anzi, stando a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sui proprio canali social, l'Atalanta vorrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il Milan per rivedere le cifre dell'accordo firmato un anno fa.

I dettagli dell'affare De Ketelaere:

3M€ per il prestito.

23M€ di diritto di riscatto.

2M€ di bonus legati al piazzamento finale dell’Atalanta in campionato.

10% sulla futura rivendita.

2028 è la durata del nuovo contratto qualora venisse riscattato.