Roma, Mirante lascia i giallorossi: piace anche al Milan

Sul proprio canale Twitter ufficiale, la Roma ha comunicato che Antonio Mirante lascerà il club dopo 3 stagioni e 35 partite giocate con il club capitolino. Il classe 1983 piace anche al Milan che potrebbe inserirlo in rosa come secondo o terzo portiere in vista della prossima stagione. Ecco cosa ha scritto la Roma per salutare Mirante: “Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso. In bocca al lupo per il futuro!”.

Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso



In bocca al lupo per il futuro!#ASRoma @MIRANTE83 pic.twitter.com/jVVAet1oIO — AS Roma (@OfficialASRoma) May 29, 2021