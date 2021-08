Roma, si tratta con il Milan per la formula del trasferimento di Florenzi

Secondo quanto riportato da Il Messaggero è in atto un vero e proprio braccio di ferro tra la Roma e il Milan per la formula del potenziale trasferimento di Alessandro Florenzi. I rossoneri, forti dell'accordo col giocatore, stanno provando a dettare le proprie condizioni dopo il no alla richiesta di Tiago Pinto di intavolare un accordo a titolo definitivo. I giallorossi vorrebbero ottenere subito un accordo per il prestito che possa trasformarsi in obbligo al raggiungimento di facili obiettivi, mentre il Milan vorrebbe legare questa possibilità solo alla conquista di un posto nella prossima Champions League.