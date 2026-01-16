Romano: “Kostic ha richieste dalla Germania ma lui vuole solo il Milan"

Così Fabrizio Romano nel suo canale YouTube su Kostic, gioiellino 2007 del Partizan Belgrado

"Vi abbiamo raccontato della distanza tra Partizan e Milan per la richiesta di 12 milioni e l'offerta del Milan. Posso dirvi che si è mosso anche un club tedesco con il procuratore ma il giocatore sta dando priorità al Milan. Kostic ha grande voglia di Milan. Non a caso il suo procuratore è stato più volte a Milano, il contratto non è un problema perchè Kostic non ne fa un discorso economico ma un desiderio, di voglia di Milan. Bisogna capire il Partizan come decide di gestire la trattativa, forte anche delle voci dalla Germania. È normale che il Milan voglia le sue condizioni perchè è un'operazione per il futuro. Per il Milan è una buona notizia che il ragazzo resista ad altre chiamate".