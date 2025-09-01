Romano su Joe Gomez: "Manca il via libera del Liverpool, affare ora in stand by"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato prosegue con i propri aggiornamenti in merito alla delicata (e ora al limite) trattativa tra il Milan e il Liverpool per il difensore inglese Joe Gomez. Infatti, stando alle ultime notizie riportate dal noto giornalista sportivo, "Il Liverpool non darebbe il via libera a Gomez per fare le visite mediche con il Milan e quindi l'affare tra le due squadre è al momento in stand by".

CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO

È fatta per il trasferimento di Adrien Rabiot al Milan. 30 anni compiuti il 30 aprile, Rabiot firmerà un contratto quadriennale tra i 4.5 e i 5 milioni l'anno. Al Marsiglia andranno attorno ai 10 milioni, bonus inclusi; una percentuale andrà al giocatore francese, il 30%. Rabiot sosterrà le visite mediche a Clairefontaine, nel ritiro della nazionale francese.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan per la difesa valuta anche l’investimento su Noahkai Banks, classe 2006 dell’Augsburg. Nato alle Hawaii e statunitense di nazionalità, Banks è alto 1,93 metri e ha giocato 8 partite nello scorso campionato di Bundesliga, entrando a gara in corso nella prima giornata di quello attuale.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, nonostante una "timida apertura ad un trasferimento", Santiago Gimenez "non lascerà il Milan".

Yunus Musah, in questi minuti, sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta. L'americano si vestirà di neroazzurro in prestito oneroso per 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e un 10% sulla futura rivendita.