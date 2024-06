Saelemaekers rientra alla base ma potrebbe ritrovare presto Thiago Motta

La stagione di Alexis Saelemaekers al Bologna è stata sicuramente positiva, forse ben più di quanto lo stesso calciatore belga si aspettasse quando l'estate scorsa è passato in prestito con diritto di riscatto dal Milan. In totale il calciatore di proprietà rossonera quest'anno ha giocato 32 partite, segnando 4 gol e fornendo 2 assist. Soprattutto però è diventato un'arma tattica molto importante nelle mani di Thiago Motta. E il frutto di tutto questo, e di mille altri fattori, è stata la qualificazione alla Champions League degli emiliani.

In tutto questo però, Motta ha deciso di accettare la corte della Juventus e sulla panchina bolognese è approdato Vincenzo Italiano, reduce da tre stagioni positive alla Fiorentina. Dal primo incontro tra il nuovo tecnico e i dirigenti Sartori e Di Vaio sarebbe emersa la volontà di non riscattare Saelemaekers che, dunque, tornerà al Milan. Il belga però sarà subito messo in vendita, anche per guadagnare almeno i soldi previsti dal riscatto: 10 milioni. A pagarli potrebbe essere la Juventus di Thiago Motta stesso che potrebbe voler ritorvare Saelemaekers in bianconero.