Samardzic spinge per trasferirsi al Milan: l'offerta all'Udinese sarà di 15 milioni

Il Milan sta lavorando su più fronti in questo calciomercato, ed uno di questi riguarda Lazar Samardzic. Dopo un primo, timido, sondaggio, il Diavolo si sarebbe convinto del fatto che il fantasista serbo potrebbe essere il giocatore ideale col quale andare a completare e rinforzare il centrocampo di Paulo Fonseca, considerata l'estrema duttilità tattica che permettere al classe 2002 di poter giocare sia da mezz'ala che sulla trequarti.

A fronte di questo, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il padre/agente di Samardzic è atteso in settimana dalle parti di Casa Milan per valutare la fattibilità del trasferimento del figlio, che nel frattempo starebbe spingendo per vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Forte di questa netta presa di posizione, il Milan è pronto a fare tutto quello che è nelle sue possibilità per accontentare Samardzic, per il quale sarebbe pronta anche una prima offerta da 15 milioni di euro, che molto probabilmente verra però rispedita al mittente dall'Udinese che parte da una base d'asta di 20 milioni per il serbo.