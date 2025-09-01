Scambio Gimenez-Dovbyk: Massara lo vuole fare a titolo definitivo per evitare di valorizzare un giocatore che tornerà al Milan

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto un punto sulla situazione tra Milan e Roma per Santiago Gimenez e Artem Dovbyk:

"Ieri - scrive il collega Jacopo Aliprandi, vicino alle vicende del club giallorosso - è successo praticamente il possibile e l’impossibile sul famoso scambio tra il centravanti del Milan e quello della Roma. In primis, l’apertura di Gimenez alla destinazione giallorossa. Dopo gli ultimi giorni di rifiuti il messicano ha capito che cambiare aria potrebbe fargli bene. Tutto risolto? No, perché adesso a bloccare la trattativa è la modalità del trasferimento. Tare vuole uno scambio di prestiti, Massara invece un’operazione a titolo definitivo per evitare di valorizzare un giocatore che tornerà a Milano e ritrovarsi invece un giocatore al rientro dopo una stagione deludente. Come di fatto è accaduto un anno fa nello scambio tra Saelemaekers e Abraham. Stallo, alla messicana. Entrambi i diesse ieri sera davano per saltato l’affare, ma mai dire mai, specialmente a poche ore dalla chiusura del mercato. Si dice che sia Gimenez che Dovbyk abbiano offerte dalla Premier League, se ciò dovesse accadere entrambi i club poi dovrebbero andare a cercare un sostituto. Per la Roma sarebbe Embolo del Monaco, contratto in scadenza, ancora nessuna presenza stagionale e tanta voglia di cambiare aria.".

