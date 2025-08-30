Si tenta Dovbyk senza scambio: il giocatore ha detto sì. Operazione difficile

Il Milan vorrebbe concludere questa sessione estiva di calciomercato portando all'interno della rosa di Massimiliano Allegri un nuovo attaccante. Ieri sera Igli Tare ha confermato con le sue parole l'interesse per Artem Dovbyk della Roma e la possibilità di arrivarci tramite uno scambio che avrebbe coinvolto Santiago Gimenez. Oggi però, come riportato da MilanNews.it, c'è stata la conferma secondo cui il centravanti rossonero messicano abbia fatto sapere che non vuole muoversi da Milano.

In questo scenario, non è da escludere, come viene confermato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro ultimo video, che il Milan tenti Artem Dovbyk anche senza scambio. Ieri ci sono stati contatti tra il club rossonero e l'entourage del giocatore ucraino che ha detto sì alla proposta del Diavolo. Il Milan potrebbe praticare la strada di un prestito, difficile che ci si muova per un titolo definitivo senza l'uscita di Gimenez: l'operazione è complicata.