Sirene inglesi per David: il Brentford ci pensa. Il canadese piace al Milan

Il Brentford si prepara a sostituire Ivan Toney. Thomas Frank, tecnico degli inglesi, in conferenza stampa ha recentemente confermato che con ogni probabilità il giocatore saluterà il club in estate: "È abbastanza ovvio che verrà venduto. Potrebbe essere costoso per noi vendere il nostro miglior giocatore, ma siamo anche consapevoli che gli resterebbe solo un anno di contratto con noi".

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la società si è già messa al lavoro per trovare un attaccante all'altezza del suo predecessore. Consapevole che avrà a disposizione un budget importante, il Brentford ha già in mente l'erede di Toney, ovvero Jonathan David del Lille, che ha il contratto in scadenza nel 2025, ma piace a molte altre squadre, tra cui anche il Milan.