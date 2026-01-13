Skriniar accostato al Milan, ma l'allenatore del Fenerbahce vieta ogni addio

Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahce, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul futuro di Milan Skriniar: "Non se ne parla: non lo lascio. Milan è fondamentale dentro e fuori dal campo: è una persona per bene, un ragazzo top, vuole giocare sempre e io sono d’accordo con lui. Ci sono tanti giocatori forti qui: Ederson, Alvarez davanti alla difesa, Asensio, Oosterwolde che ha 24 anni e per me è già molto forte".