Sky - Il Milan ci vuole provare per Pavlovic: si cerca l'accordo con il giocatore

vedi letture

Il mercato del Milan stenta a decollare: dopo le lungaggini della trattativa Zirkzee, che non si è risolta con l'esito sperato, i rossoneri ancora non hanno messo a segno neanche un colpo. Potrebbe esserci qualcosa che si muove, però, come detto da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky a Calciomercato - L'Originale.

Il Milan cerca infatti l'intesa con Strahinja Pavlovic, difensore serbo del Salisburgo che si è messo in mostra negli ultimi Europei. I rossoneri cercano l'accordo con il giocatore prima di parlare con il club, dunque sono in contatto con gli agenti in questi giorni.