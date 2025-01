Sky - Juve, Kelly del Newcastle può superare Tomori: le ultime

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, la Juventus sta avendo dei contatti col Newcastle per Lloyd Kelly, difensore classe 1998. Il club inglese lo valuta circa 30 milioni di euro: è chiaro quindi che nel caso in cui la pista dovesse risultare più semplice i bianconeri mollerebbero la pista Tomori, per cui il Milan chiede ugualmente circa 30 milioni.