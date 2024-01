Sky - Milan, piace Duran dell'Aston Villa: i rossoneri lo vogliono in prestito con diritto di riscatto

vedi letture

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante il programma 'Calciomercato - L'originale', il Milan ha continua a lavorare per migliorare la rosa e offrire a Stefano Pioli opzioni in più in rosa. Queste le sue parole: "Il Milan ci concentra su Brassier per la difesa, che ha detto no, o che ha messo in stand-by, al Monaco. Davanti piace John Duran dell'Aston Villa e il Milan vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore andrebbe ad occupare lo slot extracomunitario".