Sky - Milan, primi contatti per Meite. Il Torino chiede 1 milione per il prestito e 10 per il riscatto

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, il Milan in queste ore starebbe valutando la tipologia di centrocampista da prendere in questa sessione di mercato per allungare la rosa. I rossoneri ne stanno valutando due, low cost: o un giovane - 2000/2001 - per il futuro oppure un giocatore pronto come Soualiho Meite, classe '94. Con il francese ci sono stati dei contatti oggi, attraverso gli agenti. Il Torino, per lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto, vorrebbe una soluzione da 1+10. Domani, in occasione del match di San Siro tra il Diavolo e la squadra allenata da Giampaolo, ci potrebbe essere un incontro interlocutorio.